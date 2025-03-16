«Краснодар» обыграл «Ростов» в южном дерби и единолично возглавил таблицу РПЛ

Завершился матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ростов» и «Краснодар». Команды играли на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Кукуян. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:00 мск. Гости одержали минимальную победу — 1:0.

Победу «Краснодару» принёс мяч, забитый нигерийским нападающим Мозесом Кобнаном на 78-й минуте. Отметим, что на 64-й минуте иранский нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби отправил мяч в сетку ворот «Краснодара», однако после вмешательства VAR гол был отменён из-за фола в атаке.

После этой победы в активе «Краснодара» стало 46 очков. «Быки» находятся на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» с 30 очками идёт на восьмом месте.