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Ростов — Краснодар, результат матча 16 марта 2025, счёт 0:1, РПЛ 2024-2025

«Краснодар» обыграл «Ростов» в южном дерби и единолично возглавил таблицу РПЛ
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Завершился матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ростов» и «Краснодар». Команды играли на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Кукуян. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:00 мск. Гости одержали минимальную победу — 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 78'    

Победу «Краснодару» принёс мяч, забитый нигерийским нападающим Мозесом Кобнаном на 78-й минуте. Отметим, что на 64-й минуте иранский нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби отправил мяч в сетку ворот «Краснодара», однако после вмешательства VAR гол был отменён из-за фола в атаке.

После этой победы в активе «Краснодара» стало 46 очков. «Быки» находятся на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» с 30 очками идёт на восьмом месте.

Турнирная таблица РПЛ
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