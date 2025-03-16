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Болонья — Лацио, результат матча 16 марта 2025, счёт 5:0, Серия А 2024-2025

«Болонья» разгромила «Лацио» со счётом 5:0 в 29-м туре Серии А
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Завершился матч 29-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Болонья» и римский «Лацио». Игра проходила на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье. В качестве главного арбитра встречи выступил Андреа Коломбо. «Болонья» одержала победу со счётом 5:0.

Италия — Серия А . 29-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Болонья
Болонья
Окончен
5 : 0
Лацио
Рим
1:0 Одгор – 16'     2:0 Орсолини – 48'     3:0 Ндой – 49'     4:0 Кастро – 74'     5:0 Фаббьян – 84'    

Счёт в матче был открыт на 16-й минуте, отличился полузащитник «Болоньи» Йенс Одгор. На 48-й минуте Риккардо Орсолини удвоил преимущество хозяев. На 49-й минуте Дан Ндой довёл счёт до разгромного. На 74-й минуте Сантьяго Кастро забил четвёртый мяч хозяев. На 84-й минуте Джованни Фаббьян установил окончательный счёт в матче — 5:0.

После 29 сыгранных матчей «Болонья» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице итальянской Серии А, набрав 53 очка. «Лацио» после аналогичного количества игр занимает шестое место, заработав 51 очко.

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