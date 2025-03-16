«Болонья» разгромила «Лацио» со счётом 5:0 в 29-м туре Серии А

Завершился матч 29-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Болонья» и римский «Лацио». Игра проходила на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье. В качестве главного арбитра встречи выступил Андреа Коломбо. «Болонья» одержала победу со счётом 5:0.

Счёт в матче был открыт на 16-й минуте, отличился полузащитник «Болоньи» Йенс Одгор. На 48-й минуте Риккардо Орсолини удвоил преимущество хозяев. На 49-й минуте Дан Ндой довёл счёт до разгромного. На 74-й минуте Сантьяго Кастро забил четвёртый мяч хозяев. На 84-й минуте Джованни Фаббьян установил окончательный счёт в матче — 5:0.

После 29 сыгранных матчей «Болонья» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице итальянской Серии А, набрав 53 очка. «Лацио» после аналогичного количества игр занимает шестое место, заработав 51 очко.