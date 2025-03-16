Олег Романцев поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Зенит»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев в преддверии матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» иронично выразил ожидания от матча.

— Какие ожидания от матча?

— Играть будут, наверное, я так понимаю, — передаёт слова Романцева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Игра между «Спартаком» и «Зенитом» на «Лукойл Арене» начнётся в 19:45 мск. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

«Спартак» после 20 матчей набрал 40 очков и занимает в турнирной таблице третье место. «Зенит» идёт на второй строчке, набрав 43 очка. На первом месте располагается «Краснодар», который набрал 46 очков.