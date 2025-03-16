«Лион» в домашнем матче обыграл «Гавр» в 26-м туре Лиги 1, Кузяев на поле не вышел

Завершился матч 26-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Лион» и «Гавр». Команды играли на стадионе «Групама» в Лионе (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Бенуа Мийо. «Лион» одержал победу со счётом 4:2.

Счёт в матче был открыт на 22-й минуте, с пенальти отличился нападающий «Лиона» Александр Ляказетт. На 31-й минуте Абдулайе Туре сравнял счёт, реализовав 11-метровый. На 45+1-й минуте Хосуэ Казимир вывел гостей вперёд. На 78-й минуте Малик Фофана сравнял счёт. На 82-й минуте Жорж Микаутадзе вывел хозяев вперёд. На 90+6-й минуте Тьяго Альмада установил окончательный счёт в матче — 4:2.

После 26 сыгранных матчей «Лион» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 45 очков. «Гавр» после аналогичного количества игр занимает 16-е место, заработав 21 очко.