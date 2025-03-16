Юран: матч с «Зенитом» непредсказуемый. Хотелось бы, чтобы «Спартак» победил

Бывший футболист «Спартака» Сергей Юран поделился ожиданиями от предстоящего матча команды с «Зенитом» в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Непредсказуемый матч. Хотелось бы, чтобы Спартак победил. Не знаю, забьёт ли Соболев», — передаёт слова Юрана корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Игра между «Спартаком» и «Зенитом» на «Лукойл Арене» начнётся в 19:45 мск. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

«Спартак» после 20 матчей набрал 40 очков и занимает в турнирной таблице третье место. «Зенит» идёт на второй строчке, набрав 43 очка. На первом месте располагается «Краснодар», который набрал 46 очков.