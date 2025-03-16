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Холанд стал четвёртым игроком, достигшим 100+ результативных действий в АПЛ при Гвардиоле

Холанд стал четвёртым игроком, достигшим 100+ результативных действий в АПЛ при Гвардиоле
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Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд достиг отметки в 100 результативных действий в английской Премьер-лиге, реализовав пенальти на 11-й минуте матча 21-го тура с «Брайтоном». Таким образом, форвард стал четвёртым игроком, которому удалось достичь данной отметки в АПЛ под управлением испанского тренера Хосепа Гвардиолы.

Англия — Премьер-лига . 29-й тур
15 марта 2025, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 2
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Холанд – 11'     1:1 Эступиньян – 21'     2:1 Мармуш – 39'     2:2 Хусанов – 48'    

Эрлинг Холанд стал всего лишь четвёртым футболистом, отметившимся 100+ голевыми действиями в рамках Премьер-лиги под руководством Пепа Гвардиолы.

Футболисты, оформившие 100+ голевых действий в АПЛ под руководством Гвардиолы:

Кевин Де Брёйне – 171 очко за 251 матч;
Рахим Стерлинг – 125 за 194 матча;
Серхио Агуэро – 103 очков за 125 матчей;
Эрлинг Холанд – 100 очков за 94 матча.

Отметим, что Эрлингу Холанду для достижения отметки в 100 очков по системе «гол+пас» понадобилось провести 94 матча. Этот результат является абсолютным рекордом за всю историю английской Премьер-лиги.

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