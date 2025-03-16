Брат Федуна: Леонид Арнольдович приедет, как «Спартак» победит

Андрей Федун, брат бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых с «Зенитом» в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 16 марта. Начало игры — в 19:45 мск.

«Как всегда, жду победы. Леонид Арнольдович приедет, как победим», — передает слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Московский «Спартак» примет на своём поле «Зенит» в заключительном матче 21-го тура чемпионата России. В случае победы подопечные Деяна Станковича сравняются с сине-бело-голубыми по очкам. «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 40 очками в 20 матчах, у «Зенита» 43 очка и второе место.