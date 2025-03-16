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Диана Арбенина зарядила кричалку вместе с болельщиками «Спартака» перед матчем с «Зенитом»

Диана Арбенина зарядила кричалку вместе с болельщиками «Спартака» перед матчем с «Зенитом»
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Российская певица, лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина посетила фанатскую трибуну «Спартака» перед началом матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Арбенина исполнила с болельщиками кричалку.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
1-й тайм
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

«Спартак» набрал 40 очков и располагается в турнирной таблице на третьем месте. У «Зенита» — 43 и вторая строчка. На первой располагается «Краснодар», у которого 46 очков. Если «Спартак» обыграет «Зенит», то сравняется с сине-бело-голубыми по очкам, но обгонит их за счёт преимущества по результатам личных встреч. Если «Зенит» победит, то сравняется с «Краснодаром», но не обгонит команду Мурада Мусаева из-за поражения в первом круге.

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