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Дуарте: «Спартак» может победить «Зенит»

Дуарте: «Спартак» может победить «Зенит»
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Защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра пройдёт в Москве и будет закрывать программу 21-го тура чемпионата России.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
1-й тайм
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

«Спартак» может победить «Зенит», — передает слова Дуарте корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В активе подопечных Сергея Семака 43 набранных очка в 20 матчах. «Спартак» с 40 очками располагается на третьей строчке в таблице. Возглавляет чемпионскую гонку «Краснодар», у которого после победы над «Ростовом» (1:0) 46 очков в 21 матче.

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