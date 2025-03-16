Дуарте: «Спартак» может победить «Зенит»

Защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра пройдёт в Москве и будет закрывать программу 21-го тура чемпионата России.

«Спартак» может победить «Зенит», — передает слова Дуарте корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В активе подопечных Сергея Семака 43 набранных очка в 20 матчах. «Спартак» с 40 очками располагается на третьей строчке в таблице. Возглавляет чемпионскую гонку «Краснодар», у которого после победы над «Ростовом» (1:0) 46 очков в 21 матче.