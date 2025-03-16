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Валерий Карпин приехал на матч «Спартак» — «Зенит»

Валерий Карпин приехал на матч «Спартак» — «Зенит»
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин приехал на стадион «Лукойл Арена», чтобы посетить игру 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Зенит». Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
1-й тайм
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

Сборной России предстоит провести в марте два домашних матча. 19 марта команда Карпина сыграет с Гренадой, 25 марта — с Замбией. Обе встречи состоятся в Москве на арене «Динамо» — «Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина».

Карпин перед стартом весенней части чемпионата России покинул «Ростов», чтобы сконцентрироваться на работе в сборной России. Он занимает должность главного тренера команды с июля 2021 года.

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