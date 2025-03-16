Валерий Карпин приехал на матч «Спартак» — «Зенит»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин приехал на стадион «Лукойл Арена», чтобы посетить игру 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Зенит». Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Сборной России предстоит провести в марте два домашних матча. 19 марта команда Карпина сыграет с Гренадой, 25 марта — с Замбией. Обе встречи состоятся в Москве на арене «Динамо» — «Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина».

Карпин перед стартом весенней части чемпионата России покинул «Ростов», чтобы сконцентрироваться на работе в сборной России. Он занимает должность главного тренера команды с июля 2021 года.