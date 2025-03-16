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Рома — Кальяри, результат матча 16 марта 2025, счёт 1:0, Серия А 2024-2025

«Рома» одолела «Кальяри» в 29-м туре Серии А, победный гол забил Довбик
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Завершился матч 29-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Рома» и «Кальяри». Игра проходила на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра встречи выступил Марко Пиччинини. «Рома» одержала победу со счётом 1:0.

Италия — Серия А . 29-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Рома
Рим
Окончен
1 : 0
Кальяри
Кальяри
1:0 Довбик – 62'    

Единственный гол в матче был забит на 62-й минуте. Победу римской команде принёс украинский нападающий Артём Довбик.

«Рома» довела количество набранных в сезоне очков до 49. После 29 матчей команда занимает в турнирной таблице Серии А седьмое место. «Кальяри», в свою очередь, опустился на 15-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Италии. У команды осталось 26 очков.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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