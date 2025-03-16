«Вся игра была наша». Форвард «Ростова» Голенков — о поражении от «Краснодара»

Нападающий «Ростова» Егор Голенков прокомментировал поражение своей команды в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:1).

«Вся игра была наша. Очень обидно упускать очки в таком матче. Мы делали акцент на верховую борьбу. Считаю, что нападающие свою задачу выполнили. Было много моментов, но не получилось забить. Очень обидно. После зимы у нас все матчи по содержанию хорошие. Хорошая игра, много единоборств. Если бы свистков поменьше было в одну сторону, было бы здорово», — сказал Голенков в эфире «Матч ТВ».

Победу «Краснодару» принёс мяч, забитый нигерийским нападающим Мозесом Кобнаном на 78-й минуте. Отметим, что на 64-й минуте иранский нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби отправил мяч в сетку ворот «Краснодара», однако после вмешательства VAR гол был отменён из-за фола в атаке.

После этой победы в активе «Краснодара» стало 46 очков. «Быки» находятся на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» с 30 очками идёт на восьмом месте.