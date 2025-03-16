Станислав Агкацев установил клубный рекорд «Краснодара» по количеству «сухих» матчей в РПЛ

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев не пропустил в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:0) и установил новый клубный рекорд по количеству «сухих» матчей в лиге.

Матч с «Ростовом» стал для Агкацева 12-м без пропущенных мячей в Российской Премьер-Лиге за один сезон. Ни один из вратарей «Краснодара» не провёл больше «сухих» матчей в чемпионате за сезон. Стоит отметить, что до конца чемпионата осталось девять туров и у Станислава есть возможность увеличить это достижение.

В текущем сезоне Станислав Агкацев провёл за клуб 21 матч в Российской Премьер-Лиге и три матча в Кубке России.