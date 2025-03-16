«Атлетико» Мадрид — «Барселона»: стартовые составы команд на матч Ла Лиги

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 16 марта, состоится матч 28-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся мадридский «Атлетико» и «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступит Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Атлетико» Мадрид: Облак, Лангле, Ле Норман, Мандава, Льоренте, Барриос, Де Пауль, Лино, Симеоне, Гризманн, Альварес.

«Барселона»: Щенсны, Кунде, Кубарси, Мартинес, Бальде, Педри, Ямаль, Ольмо, Рафинья, Касадо, Левандовски.

После 27 сыгранных матчей мадридский «Атлетико» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 56 очков. «Барселона» после 26 игр занимает второе место, заработав 57 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет «Реал», у которого 60 очков.