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«Рубин» одержал три домашние победы в РПЛ подряд — впервые со времён Бердыева

«Рубин» одержал три домашние победы в РПЛ подряд — впервые со времён Бердыева
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Казанский «Рубин» одержал победу над «Пари НН» на своём поле в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Единственный гол в игре записал на свой счёт полузащитник Александр Зотов. Таким образом, клуб из столицы Татарстана одержал третью домашнюю победу подряд в РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 15:15 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Зотов – 72'    

В двух предыдущих домашних матчах «Рубин» одолел московский «Спартак» (2:1 в 20-м туре) и тольяттинский «Акрон» (3:0 в 16-м туре). Трёх побед подряд в домашних матчах «Рубин» не одерживал с сезона-2018/2019. Тогда главным тренером казанцев был Курбан Бердыев.

В турнирной таблице РПЛ «Рубин» занимает седьмое место. В активе подопечных Рашида Рахимова 32 очка в 21 матче.

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