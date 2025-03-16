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Станкович и Романцев тепло обнялись перед началом матча «Спартак» — «Зенит»

Станкович и Романцев тепло обнялись перед началом матча «Спартак» — «Зенит»
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович и легенда красно-белых Олег Романцев тепло поприветствовали друг друга перед матчем команды с «Зенитом» в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
1-й тайм
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

Фото: Кадр из трансляции

Деян Станкович стал главным тренером «Спартака» летом 2024 года. При 46-летнем специалисте красно-белые в 29 матчах одержали 18 побед, четырежды сыграли вничью и проиграли семь раз. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года. Станкович нередко говорил величии Романцева, тот, в свою очередь, поддерживал серба на посту главного тренера московской команды.

«Спартак» в 20 матчах РПЛ набрал 40 очков и идёт на третьем месте.

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