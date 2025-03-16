Станкович и Романцев тепло обнялись перед началом матча «Спартак» — «Зенит»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович и легенда красно-белых Олег Романцев тепло поприветствовали друг друга перед матчем команды с «Зенитом» в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

Фото: Кадр из трансляции

Деян Станкович стал главным тренером «Спартака» летом 2024 года. При 46-летнем специалисте красно-белые в 29 матчах одержали 18 побед, четырежды сыграли вничью и проиграли семь раз. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года. Станкович нередко говорил величии Романцева, тот, в свою очередь, поддерживал серба на посту главного тренера московской команды.

«Спартак» в 20 матчах РПЛ набрал 40 очков и идёт на третьем месте.