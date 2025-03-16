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Игрок «Краснодара» Кобнан высказался о победном голе в ворота «Ростова»

Игрок «Краснодара» Кобнан высказался о победном голе в ворота «Ростова»
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Нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан прокомментировал победу своей команды в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:0). Нигериец стал автором единственного гола во встрече.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 78'    

— Технику удара я натренировал на занятиях. И сегодня мне повезло оказаться в нужном месте и в нужное время. Я решился на удар, и хорошо, что всё получилось. Перед тем как я выходил на поле, тренер меня мотивировал, поддерживал и объяснял, что мне нужно делать на поле. Мне нужно было сделать максимум, играть на победу. Слава богу, что нам сегодня удалось выиграть.

— Какие мысли были, когда вы выходили на поле, а «Ростов» забил гол? В итоге его потом отменили.
— У меня появилось ещё больше мотивации выйти на поле, забить и помочь команде победить, — сказал Мозес в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что на 64-й минуте иранский нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби отправил мяч в сетку ворот «Краснодара», однако после вмешательства VAR гол был отменён из-за фола в атаке.

После этой победы в активе «Краснодара» стало 46 очков. «Быки» находятся на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» с 30 очками идёт на восьмом месте.

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