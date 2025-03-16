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Фото: Алаев, Карпин и Жуков посетили матч «Спартак» — «Зенит»

Фото: Алаев, Карпин и Жуков посетили матч «Спартак» — «Зенит»
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин, президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев, а также почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков находятся на матче 21-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
1-й тайм
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

Фото: Кадр из трансляции

«Зенит» набрал 43 очка и располагается на второй строчке турнирной таблицы чемпионата России, отставая от лидирующего «Краснодара» на три очка. Если команда Сергея Семака победит «Спартак», то догонит, но не обгонит «Краснодар». Если «Спартак» наберёт три очка, то коллектив Деяна Станковича поднимется на вторую строчку.

«Зенит» — действующий чемпион России, он побеждает в РПЛ последние шесть лет.

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