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«Краснодар» не проиграл ни в одном гостевом матче РПЛ в сезоне

«Краснодар» не проиграл ни в одном гостевом матче РПЛ в сезоне
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Сегодня, 16 марта, «Краснодар» победил «Ростов» (1:0) в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги, и, таким образом, команда всё ещё не проиграла ни в одном гостевом матче в нынешнем сезоне чемпионата. Отметим, что «быки» остались единственным клубом в РПЛ без выездных поражений.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 78'    

Победу «Краснодару» принёс мяч, забитый нигерийским нападающим Мозесом Кобнаном на 78-й минуте. Отметим, что на 64-й минуте иранский нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби отправил мяч в сетку ворот «Краснодара», однако после вмешательства VAR гол был отменён из-за фола в атаке.

После этой победы в активе «Краснодара» стало 46 очков. «Быки» находятся на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» с 30 очками идёт на восьмом месте.

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