«Краснодар» не проиграл ни в одном гостевом матче РПЛ в сезоне
Поделиться
Сегодня, 16 марта, «Краснодар» победил «Ростов» (1:0) в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги, и, таким образом, команда всё ещё не проиграла ни в одном гостевом матче в нынешнем сезоне чемпионата. Отметим, что «быки» остались единственным клубом в РПЛ без выездных поражений.
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 78'
Победу «Краснодару» принёс мяч, забитый нигерийским нападающим Мозесом Кобнаном на 78-й минуте. Отметим, что на 64-й минуте иранский нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби отправил мяч в сетку ворот «Краснодара», однако после вмешательства VAR гол был отменён из-за фола в атаке.
После этой победы в активе «Краснодара» стало 46 очков. «Быки» находятся на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» с 30 очками идёт на восьмом месте.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 марта 2025
-
20:19
-
20:18
-
20:17
-
20:09
-
20:04
-
20:03
-
20:01
-
20:00
-
19:59
-
19:59
-
19:53
-
19:45
-
19:45
-
19:43
-
19:35
-
19:23
-
19:23
-
19:18
-
19:15
-
19:09
-
19:07
-
19:06
-
19:01
-
19:01
-
19:00
-
18:54
-
18:54
-
18:52
-
18:45
-
18:44
-
18:43
-
18:41
-
18:33
-
18:31
-
18:30