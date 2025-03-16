«Краснодар» не проиграл ни в одном гостевом матче РПЛ в сезоне

Сегодня, 16 марта, «Краснодар» победил «Ростов» (1:0) в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги, и, таким образом, команда всё ещё не проиграла ни в одном гостевом матче в нынешнем сезоне чемпионата. Отметим, что «быки» остались единственным клубом в РПЛ без выездных поражений.

Победу «Краснодару» принёс мяч, забитый нигерийским нападающим Мозесом Кобнаном на 78-й минуте. Отметим, что на 64-й минуте иранский нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби отправил мяч в сетку ворот «Краснодара», однако после вмешательства VAR гол был отменён из-за фола в атаке.

После этой победы в активе «Краснодара» стало 46 очков. «Быки» находятся на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» с 30 очками идёт на восьмом месте.