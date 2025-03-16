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Семак не считает «Спартак» главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство РПЛ

Семак не считает «Спартак» главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство РПЛ
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, является ли «Спартак» главным конкурентом для его команды в борьбе за чемпионство в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги, перед очным матчем в рамках 21-го тура чемпионата. Встреча проходит в эти минуты. На момент написания новости счёт в матче 0:0.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
1-й тайм
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

«Вы же видите таблицу. Почему «Спартак»? Есть целая группа команд, «Краснодар» идёт на первом месте. Все команды первой шестёрки могут побороться за первое место», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В активе подопечных Сергея Семака 43 набранных очка в 20 матчах. «Спартак» с 40 очками располагается на третьей строчке в таблице.

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