Тренер «Краснодара» Мусаев впервые в карьере обыграл «Ростов» на выезде

«Краснодар» одержал победу над «Ростовом» в выездном матче в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Единственный гол в матче записал на свой счёт вингер «быков» Мозес Кобнан на 78-й минуте. Таким образом, главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев одержал свою первую выездную победу над «Ростовом» в карьере.

Победа позволила «Краснодару» довести количество набранных в сезоне очков до 46. Подопечные Мурада Мусаева останутся на первом месте в турнирной таблице чемпионата России по итогам 21-го тура вне зависимости от результата матча «Спартак» — «Зенит». В 22-м туре РПЛ «Краснодар» примет на своём поле «Факел». Игра пройдёт в воскресенье, 30 марта.