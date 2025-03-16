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Тренер «Краснодара» Мусаев впервые в карьере обыграл «Ростов» на выезде

Тренер «Краснодара» Мусаев впервые в карьере обыграл «Ростов» на выезде
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«Краснодар» одержал победу над «Ростовом» в выездном матче в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Единственный гол в матче записал на свой счёт вингер «быков» Мозес Кобнан на 78-й минуте. Таким образом, главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев одержал свою первую выездную победу над «Ростовом» в карьере.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 78'    

Победа позволила «Краснодару» довести количество набранных в сезоне очков до 46. Подопечные Мурада Мусаева останутся на первом месте в турнирной таблице чемпионата России по итогам 21-го тура вне зависимости от результата матча «Спартак» — «Зенит». В 22-м туре РПЛ «Краснодар» примет на своём поле «Факел». Игра пройдёт в воскресенье, 30 марта.

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