«Севилья» дома минимально уступила «Атлетику» Бильбао в 28-м туре Ла Лиги

Завершился матч 28-го тура чемпионата Испании сезона-2024/2025, в котором встречались «Севилья» и «Атлетик» Бильбао. Команды играли на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хуаном Луисом Пулидо Сантаной. «Атлетик» одержал победу со счётом 1:0.

На 45+3-й минуте полузащитник гостей Микель Весга не реализовал пенальти. Единственный гол в матче был забит на 84-й минуте, отличился защитник «Атлетика» Ерай Альварес.

После 28 сыгранных матчей «Севилья» располагается на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 36 очков. «Атлетик» Бильбао после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 52 очка.