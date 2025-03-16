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Севилья — Атлетик Б, результат матча 16 марта 2025, счёт 0:1, Ла Лига 2024-2025

«Севилья» дома минимально уступила «Атлетику» Бильбао в 28-м туре Ла Лиги
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Завершился матч 28-го тура чемпионата Испании сезона-2024/2025, в котором встречались «Севилья» и «Атлетик» Бильбао. Команды играли на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хуаном Луисом Пулидо Сантаной. «Атлетик» одержал победу со счётом 1:0.

Испания — Примера . 28-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
0 : 1
Атлетик Б
Бильбао
0:1 Альварес – 84'    

На 45+3-й минуте полузащитник гостей Микель Весга не реализовал пенальти. Единственный гол в матче был забит на 84-й минуте, отличился защитник «Атлетика» Ерай Альварес.

После 28 сыгранных матчей «Севилья» располагается на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 36 очков. «Атлетик» Бильбао после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 52 очка.

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