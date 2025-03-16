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Арбитр Федотов оценил спорный момент с Мартинсом в штрафной «Зенита» в игре со «Спартаком»

Арбитр Федотов оценил спорный момент с Мартинсом в штрафной «Зенита» в игре со «Спартаком»
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Арбитр Игорь Федотов оценил спорный момент с полузащитником «Спартака» Кристофером Мартинсом в штрафной площади «Зенита» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги. На 34-й минуте игрок красно-белых упал после контракта с защитником сине-бело-голубых. На момент написания новости идёт 44-я минута, счёт не открыт.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2'     1:1 Энрике – 83'     2:1 Мартинс – 90+2'    

«Что касается момента на 34-й минуте – это незначительный контакт. Проверять там было нечего. Там надо смотреть на позицию Иванова, а он продолжил игру. Контакт игровой – не подвивание ноги, как было у Комличенко сегодня. Защитник одёрнул ногу назад, а игрок «Спартака» решил дорисовать. Простой момент, правильно продолжили игру», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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