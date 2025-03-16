Болельщики «Спартака» скандируют: «Зенит» — позор российского футбола» на матче РПЛ
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В эти минуты проходит матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком и «Зенитом». На момент написания новости счёт в матче 1:0 в пользу «Спартака». Болельщики красно-белых начали скандировать оскорбительную кричалку в адрес команды соперников: «Зенит» — позор российского футбола».
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2' 1:1 Энрике – 83' 2:1 Мартинс – 90+2'
Впервые данная кричалка прозвучала в Воронеже на матче 27-го тура РПЛ сезона 2023/2024 «Факел» — «Зенит». Игра проходила 6 мая 2024 года и завершилась вничью — 1:1.
«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 40 очков за 20 матчей. «Зенит» заработал 43 очка после 20 игр и располагается на второй строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 43 очка за 20 игр.
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