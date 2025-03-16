Болельщики «Спартака» скандируют: «Зенит» — позор российского футбола» на матче РПЛ

В эти минуты проходит матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком и «Зенитом». На момент написания новости счёт в матче 1:0 в пользу «Спартака». Болельщики красно-белых начали скандировать оскорбительную кричалку в адрес команды соперников: «Зенит» — позор российского футбола».

Впервые данная кричалка прозвучала в Воронеже на матче 27-го тура РПЛ сезона 2023/2024 «Факел» — «Зенит». Игра проходила 6 мая 2024 года и завершилась вничью — 1:1.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 40 очков за 20 матчей. «Зенит» заработал 43 очка после 20 игр и располагается на второй строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 43 очка за 20 игр.