Вратарь «Зенита» Латышонок выписал данные о том, как игроки «Спартака» бьют пенальти

Вратарь петербуржского «Зенита» Евгений Латышонок подготовился к возможным пенальти в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». После первого тайма красно-белые побеждают со счётом 1:0, единственный гол забил Кристофер Мартинс.

Фото: «Матч Премьер»

На кадре видно, что на бутылке с водой Латышонка есть графика ударов с пенальти Эсекьеля Барко, Тео Бонгонда и Маркиньоса.

26-летний Латышонок стал игроком «Зенита» летом 2024 года, перейдя из «Балтики». В 19 матчах за команду на его счету 10 пропущенных мячей и 12 встреч «на ноль». Вратарь является воспитанником «Краснодара» и действующим игроком сборной России.