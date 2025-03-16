Вратарь «Зенита» Латышонок выписал данные о том, как игроки «Спартака» бьют пенальти
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Вратарь петербуржского «Зенита» Евгений Латышонок подготовился к возможным пенальти в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». После первого тайма красно-белые побеждают со счётом 1:0, единственный гол забил Кристофер Мартинс.
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2' 1:1 Энрике – 83' 2:1 Мартинс – 90+2'
Фото: «Матч Премьер»
На кадре видно, что на бутылке с водой Латышонка есть графика ударов с пенальти Эсекьеля Барко, Тео Бонгонда и Маркиньоса.
26-летний Латышонок стал игроком «Зенита» летом 2024 года, перейдя из «Балтики». В 19 матчах за команду на его счету 10 пропущенных мячей и 12 встреч «на ноль». Вратарь является воспитанником «Краснодара» и действующим игроком сборной России.
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