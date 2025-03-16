«Ньюкасл» стал обладателем Кубка лиги, сенсационно обыграв «Ливерпуль» в финале

Завершился финальный матч Кубка лиги, в котором встречались «Ливерпуль» и «Ньюкасл Юнайтед». Команды играли на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Джоном Бруксом. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. «Сороки» стали обладателями трофея, победив со счётом 2:1.

Первый гол в матче был забит на 45-й минуте. Его автором стал защитник «Ньюкасла» Дэн Бёрн. На 53-й минуте шведский нападающий Александер Исак удвоил преимущество «сорок». На 90+4-й минуте форвард «Ливерпуля» Федерико Кьеза отыграл один мяч.

На полуфинальной стадии соревнования «Ливерпуль» прошёл «Тоттенхэм», победив лондонский клуб по сумме двух встреч со счётом 4:1. На аналогичной стадии «Ньюкасл» выбил из турнира «Арсенал», обыграв его со счётом 4:0 по итогам двух матчей.