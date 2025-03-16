«Ньюкасл» стал обладателем Кубка лиги, сенсационно обыграв «Ливерпуль» в финале

Завершился финальный матч Кубка лиги, в котором встречались «Ливерпуль» и «Ньюкасл Юнайтед». Команды играли на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Джоном Бруксом. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. «Сороки» стали обладателями трофея, победив со счётом 2:1.
Первый гол в матче был забит на 45-й минуте. Его автором стал защитник «Ньюкасла» Дэн Бёрн. На 53-й минуте шведский нападающий Александер Исак удвоил преимущество «сорок». На 90+4-й минуте форвард «Ливерпуля» Федерико Кьеза отыграл один мяч.
На полуфинальной стадии соревнования «Ливерпуль» прошёл «Тоттенхэм», победив лондонский клуб по сумме двух встреч со счётом 4:1. На аналогичной стадии «Ньюкасл» выбил из турнира «Арсенал», обыграв его со счётом 4:0 по итогам двух матчей.
- 16 марта 2025
-
21:55
-
21:54
-
21:52
-
21:49
-
21:48
-
21:46
-
21:41
-
21:38
-
21:38
-
21:36
-
21:34
-
21:31
-
21:30
-
21:28
-
21:26
-
21:19
-
21:12
-
20:58
-
20:42
-
20:41
-
20:35
-
20:30
-
20:19
-
20:18
-
20:17
-
20:09
-
20:04
-
20:03
-
20:01
-
20:00
-
19:59
-
19:59
-
19:53
-
19:45
-
19:45