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«Ньюкасл» стал обладателем Кубка лиги, сенсационно обыграв «Ливерпуль» в финале

«Ньюкасл» стал обладателем Кубка лиги, сенсационно обыграв «Ливерпуль» в финале
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Завершился финальный матч Кубка лиги, в котором встречались «Ливерпуль» и «Ньюкасл Юнайтед». Команды играли на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Джоном Бруксом. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. «Сороки» стали обладателями трофея, победив со счётом 2:1.

Англия — Кубок лиги . Финал
16 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 2
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Бёрн – 45'     0:2 Исак – 52'     1:2 Кьеза – 90+4'    

Первый гол в матче был забит на 45-й минуте. Его автором стал защитник «Ньюкасла» Дэн Бёрн. На 53-й минуте шведский нападающий Александер Исак удвоил преимущество «сорок». На 90+4-й минуте форвард «Ливерпуля» Федерико Кьеза отыграл один мяч.

На полуфинальной стадии соревнования «Ливерпуль» прошёл «Тоттенхэм», победив лондонский клуб по сумме двух встреч со счётом 4:1. На аналогичной стадии «Ньюкасл» выбил из турнира «Арсенал», обыграв его со счётом 4:0 по итогам двух матчей.

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