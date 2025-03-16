«Ювентус» — дерьмо». Огромный перформанс болельщиков «Фиорентины» на матче Серии А

Фанаты «Фиорентины» по ходу матча 29-го тура итальянской Серии А с «Ювентусом» создали оскорбительный перформанс в адрес соперника. Счёт в матче к перерыву 2:0 в пользу хозяев.

«Ювентус» — дерьмо», — гласит надпись.

Между «Фиорентиной» и «Ювентусом» давнее противостояние. Болельщики «фиалок» гулом встретили футболистов «Ювентуса», вышедших на разминку стадиона «Артемио Франки» во Флоренции.

«Фиорентина» наберёт 48 очков и поднимется на восьмую строчку, если обыграет «Ювентус» в сегодняшнем матче. Туринцы останутся на пятой строчке с 52 очками, в девяти очках от первого места, которое занимает «Интер».