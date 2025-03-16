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Пеллегрини — об Анчелотти: тренеры не имеют права говорить, когда играть, а когда нет

Пеллегрини — об Анчелотти: тренеры не имеют права говорить, когда играть, а когда нет
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Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини отреагировал на слова главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти, который после матча 28-го тура Примеры с «Вильярреалом» (2:1) заявил, что его команда больше не выйдет на поле, если не получит минимум 72 часа на отдых между играми.

Испания — Примера . 28-й тур
15 марта 2025, суббота. 20:30 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Фойт – 7'     1:1 Мбаппе – 17'     1:2 Мбаппе – 23'    

«Тренеры не имеют полномочий говорить, когда нам играть, а когда нет. Это уже восьмой или девятый раз, когда мы играем, имея менее 72 часов на отдых, за год, и мы не жалуемся. Я думаю, что всё могло быть справедливее и мы могли быть играть позже, но я не думаю, что регламент – это моя работа», – приводит слова Пеллегрини Cadena Ser.

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