Пеллегрини — об Анчелотти: тренеры не имеют права говорить, когда играть, а когда нет

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини отреагировал на слова главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти, который после матча 28-го тура Примеры с «Вильярреалом» (2:1) заявил, что его команда больше не выйдет на поле, если не получит минимум 72 часа на отдых между играми.

«Тренеры не имеют полномочий говорить, когда нам играть, а когда нет. Это уже восьмой или девятый раз, когда мы играем, имея менее 72 часов на отдых, за год, и мы не жалуемся. Я думаю, что всё могло быть справедливее и мы могли быть играть позже, но я не думаю, что регламент – это моя работа», – приводит слова Пеллегрини Cadena Ser.