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Сегодня, 16 марта, прошли пять матчей 22-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в этот день.

Результаты матчей Первой лиги 16 марта:

«СКА-Хабаровск» — «Сочи» — 0:1;

«Урал» — «Черноморец» — 2:1;

«Ротор» — «Сокол» — 2:2;

«Тюмень» — «Балтика» — 0:1;

«Родина» — «Алания» — 3:0.

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика», набравшая 50 очков после 24 встреч. На второй строчке располагается московское «Торпедо», заработавшее 47 очков. Третье место с 44 очками занимает «Сочи». Четвёрку замыкает екатеринбургский «Урал», набравший 41 очко. В зоне вылета располагаются «Тюмень» (16), «Алания» (19) и «Сокол» (21).