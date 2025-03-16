«Спартак» — «Зенит»: Соболев вышел на поле под гул трибун на 79-й минуте

В эти минуты проходит матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит». Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Иванов (Ростов-на-Дону). На момент написания новости счёт в матче 1:0 в пользу «Спартака». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 79-й минуте нападающий санкт-петербургского «Зенита», ранее выступавший в «Спартаке», Александр Соболев вышел на поле, заменив Густаво Мантуана.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 40 очков за 20 матчей. «Зенит» заработал 43 очка после 20 игр и располагается на второй строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 46 очков за 21 игру.