Защитник «Спартака» Рябчук не сыграет в матче 22-го тура РПЛ с «Ахматом»

В эти минуты проходит матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком и «Зенитом». На момент написания новости счёт в матче 1:1. Левый защитник «Спартака» Олег Рябчук получил жёлтую карточку на 73-й минуте матча. Таким образом, футболист не сможет принять участие в матче красно-белых с «Ахматом» в 22-м туре чемпионата России.

Данное предупреждение стало для Рябчука четвёртым в сезоне. Это автоматически привело к дисквалификации на один матч в чемпионате. Игра 22-го тура РПЛ «Ахмат» — «Спартак» пройдёт в воскресенье, 30 марта.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 40 очков за 20 матчей. «Зенит» заработал 43 очка после 20 игр и располагается на второй строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 43 очка за 20 игр.