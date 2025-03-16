Видео: конфликт Бабича и Гонду по ходу матча «Спартак» — «Зенит» в РПЛ

Защитник «Спартака» Срджан Бабич и нападающий «Зенита» Лусиано Гонду потолкались по ходу матча команд в 21-м туре Российской Премьер-Лиги.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале РПЛ.

Голами в матче команд отметились Кристофер Мартинс и Луис Энрике.

28-летний Бабич стал игроком «Спартака» летом 2023 года. В нынешнем сезоне в 22 матчах сербский защитник забил два гола и отдал результативную передачу. Его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года.

23-летний Гонду выступает за клуб из Санкт-Петербурга с лета 2024 года. В нынешнем сезоне на его счету восемь голов и одна результативная передача в 18 матчах за «Зенит». Контракт между сторонами рассчитан до лета 2028 года.