«Спартак» — «Зенит»: Энрике сравнял счёт на 83-й минуте
Поделиться
В эти минуты проходит матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит». Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Иванов (Ростов-на-Дону). На момент написания новости счёт в матче 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2' 1:1 Энрике – 83' 2:1 Мартинс – 90+2'
На 83-й минуте нападающий «Зенита» Луис Энрике красивым дальним ударом сравнял счёт.
«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 40 очков за 20 матчей. «Зенит» заработал 43 очка после 20 игр и располагается на второй строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 46 очков за 21 игру.
Комментарии
- 16 марта 2025
-
21:57
-
21:57
-
21:55
-
21:54
-
21:52
-
21:49
-
21:48
-
21:46
-
21:41
-
21:38
-
21:38
-
21:36
-
21:34
-
21:31
-
21:30
-
21:28
-
21:26
-
21:19
-
21:12
-
20:58
-
20:42
-
20:41
-
20:35
-
20:30
-
20:19
-
20:18
-
20:17
-
20:09
-
20:04
-
20:03
-
20:01
-
20:00
-
19:59
-
19:59
-
19:53