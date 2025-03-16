«Спартак» вырвал победу в матче с «Зенитом» на 90+2-й минуте благодаря дублю Мартинса

Завершился матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Иванов (Ростов-на-Дону). «Спартак» одержал победу со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт на 45+2-й минуте, отличился полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс. На 83-й минуте Луис Энрике сравнял счёт. На 90+2-й минуте Мартинс оформил дубль.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 43 очка за 21 матч. «Зенит» заработал 43 очка после 21 игры и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 46 очков за аналогичное количество игр.