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Спартак М — Зенит, результат матча 16 марта 2025, счёт 2:1, РПЛ 2024-2025

«Спартак» вырвал победу в матче с «Зенитом» на 90+2-й минуте благодаря дублю Мартинса
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Завершился матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Иванов (Ростов-на-Дону). «Спартак» одержал победу со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2'     1:1 Энрике – 83'     2:1 Мартинс – 90+2'    

Счёт в матче был открыт на 45+2-й минуте, отличился полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс. На 83-й минуте Луис Энрике сравнял счёт. На 90+2-й минуте Мартинс оформил дубль.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 43 очка за 21 матч. «Зенит» заработал 43 очка после 21 игры и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 46 очков за аналогичное количество игр.

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