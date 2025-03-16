Арбитр Федотов отреагировал на попадание мяча в руку Эраковича в игре «Спартак» — «Зенит»
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Арбитр Игорь Федотов отреагировал на попадание мяча в руку сербского защитника «Зенита» Стархини Эраковича в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». На момент написания новости идёт 88-я минута, счёт равный — 1:1.
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2' 1:1 Энрике – 83' 2:1 Мартинс – 90+2'
«Всё правильно сделал судья в моменте с попаданием мяча в руку Эраковичу. Футболист «Зенита» играл в мяч, тот случайно туда отскочил. Это продолжить игру, особо обсуждать тут нечего. Что касается стычки Бабича и Лусиано, то там просто провоцировали игрока «Спартака», ничего сверхъестественного», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
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