Арбитр Федотов отреагировал на попадание мяча в руку Эраковича в игре «Спартак» — «Зенит»

Арбитр Игорь Федотов отреагировал на попадание мяча в руку сербского защитника «Зенита» Стархини Эраковича в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». На момент написания новости идёт 88-я минута, счёт равный — 1:1.

«Всё правильно сделал судья в моменте с попаданием мяча в руку Эраковичу. Футболист «Зенита» играл в мяч, тот случайно туда отскочил. Это продолжить игру, особо обсуждать тут нечего. Что касается стычки Бабича и Лусиано, то там просто провоцировали игрока «Спартака», ничего сверхъестественного», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.