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«Спартак» обыграл «Зенит» в домашнем матче РПЛ впервые с 2017 года

«Спартак» обыграл «Зенит» в домашнем матче РПЛ впервые с 2017 года
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Московский «Спартак» одержал победу над санкт-петербургским «Зенитом» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила в Москве и завершала программу 21-го тура. Данная победа над «Зенитом» стала для красно-белых первой с 2017 года на своём стадионе в РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2'     1:1 Энрике – 83'     2:1 Мартинс – 90+2'    

Последняя домашняя победа «Спартака» над «Зенитом» в РПЛ была одержана в сезоне-2017/2018. 27 ноября 2017 года красно-белые победили со счётом 3:1. Забитыми мячами отметились полузащитники Александр Самедов, Марио Пашалич и форвард Луис Адриано. Единственный гол «Зенита» в той встрече забил защитник Доминик Кришито.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 43 очка за 21 матч. «Зенит» заработал 43 очка после 21 игры и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 46 очков за аналогичное количество игр.

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