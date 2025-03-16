«Спартак» обыграл «Зенит» в домашнем матче РПЛ впервые с 2017 года

Московский «Спартак» одержал победу над санкт-петербургским «Зенитом» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила в Москве и завершала программу 21-го тура. Данная победа над «Зенитом» стала для красно-белых первой с 2017 года на своём стадионе в РПЛ.

Последняя домашняя победа «Спартака» над «Зенитом» в РПЛ была одержана в сезоне-2017/2018. 27 ноября 2017 года красно-белые победили со счётом 3:1. Забитыми мячами отметились полузащитники Александр Самедов, Марио Пашалич и форвард Луис Адриано. Единственный гол «Зенита» в той встрече забил защитник Доминик Кришито.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 43 очка за 21 матч. «Зенит» заработал 43 очка после 21 игры и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 46 очков за аналогичное количество игр.