«Спартак» обыграл «Зенит» впервые с 2022 года

Московский «Спартак» обыграл санкт-петербургский «Зенит» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 2:1. Эта победа стала первой для красно-белых с 2022 года над сине-бело-голубыми.

Последний раз «Спартак» обыграл «Зенит» 29 сентября 2022 года в матче 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России. Та встреча закончилась со счётом 3:0.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 43 очка за 21 матч. «Зенит» заработал 43 очка после 21 игры и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 46 очков за аналогичное количество игр.