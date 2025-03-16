«Спартак» обыграл «Зенит» впервые с 2022 года
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Московский «Спартак» обыграл санкт-петербургский «Зенит» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 2:1. Эта победа стала первой для красно-белых с 2022 года над сине-бело-голубыми.
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2' 1:1 Энрике – 83' 2:1 Мартинс – 90+2'
Последний раз «Спартак» обыграл «Зенит» 29 сентября 2022 года в матче 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России. Та встреча закончилась со счётом 3:0.
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 43 очка за 21 матч. «Зенит» заработал 43 очка после 21 игры и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 46 очков за аналогичное количество игр.
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