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Впервые с 2020 года за «Спартак» в домашнем матче РПЛ с «Зенитом» забил не Соболев

Впервые с 2020 года за «Спартак» в домашнем матче РПЛ с «Зенитом» забил не Соболев
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«Спартак» обыграл санкт-петербургский «Зенит» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 2:1. Впервые с 2020 года за москвичей в домашнем матче чемпионата с сине-бело-голубыми забил не нападающий Александр Соболев. В 2020-м голом отметился экс-спартаковец Эсекьель Понсе.

Отметим, что форвард, ранее выступавший за «Спартак», сейчас является футболистом «Зенита». Александр Соболев забивал в трёх предыдущих домашних матчах «Спартака» с «Зенитом» подряд.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 43 очка за 21 матч. «Зенит» заработал 43 очка после 21 игры и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 46 очков за аналогичное количество игр.

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