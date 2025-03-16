Впервые с 2020 года за «Спартак» в домашнем матче РПЛ с «Зенитом» забил не Соболев

«Спартак» обыграл санкт-петербургский «Зенит» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 2:1. Впервые с 2020 года за москвичей в домашнем матче чемпионата с сине-бело-голубыми забил не нападающий Александр Соболев. В 2020-м голом отметился экс-спартаковец Эсекьель Понсе.

Отметим, что форвард, ранее выступавший за «Спартак», сейчас является футболистом «Зенита». Александр Соболев забивал в трёх предыдущих домашних матчах «Спартака» с «Зенитом» подряд.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 43 очка за 21 матч. «Зенит» заработал 43 очка после 21 игры и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 46 очков за аналогичное количество игр.