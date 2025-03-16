Валерий Карпин сообщил, что Пиняев не приедет в сборную России из-за травмы

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что футболист «Локомотива» Сергей Пиняев не сыграет за национальную команду в мартовских матчах из-за травмы.

«В сборную Пиняев не доедет. Наверное, нет», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

В марте сборной России предстоят товарищеские матчи с Гренадой (19 марта) и Замбией (25 марта). Обе встречи состоятся на домашнем стадионе «Динамо» в Москве.

Пиняев получил повреждение по ходу матча с «Локомотивом» (2:1) в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

За сборную России 20-летний Пиняев забил один гол в восьми товарищеских встречах.