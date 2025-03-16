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«Реал Сосьедад» и «Райо Вальекано» сыграли вничью в результативной игре 28-го тура Ла Лиги

Завершился матч 28-го тура чемпионата Испании сезона-2024/2025, в котором встречались «Реал Сосьедад» и «Райо Вальекано». Команды играли на стадионе «Вальекас» в Мадриде (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Алехандро Муньис Руис. Матч завершился со счётом 2:2.

На 20-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Реала Сосьедад» Мартин Субименди. Ответный гол был забит на 58-й минуте, отличился полузащитник хозяев Оскар Трехо. На 78-й минуте опорник «Райо» Педро Диас вывел свою команду вперёд. На 80-й минуте счёт сравнял нападающий басков Аркайц Марьескуррена.

«Реал Сосьедад» занимает 11-е место в турнирной таблице с 35 очками в 28 матчах. «Райо Вальекано» располагается на девятой строчке. У команды 37 набранных очков в сезоне.