Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Реал Сосьедад — Райо Вальекано, результат матча 16 марта 2025, счёт 2:2, Ла Лига 2024-2025

«Реал Сосьедад» и «Райо Вальекано» сыграли вничью в результативной игре 28-го тура Ла Лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 28-го тура чемпионата Испании сезона-2024/2025, в котором встречались «Реал Сосьедад» и «Райо Вальекано». Команды играли на стадионе «Вальекас» в Мадриде (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Алехандро Муньис Руис. Матч завершился со счётом 2:2.

Испания — Примера . 28-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
2 : 2
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Субименди – 20'     1:1 Трехо – 58'     2:1 Диас – 72'     2:2 Марьескуррена – 80'    

На 20-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Реала Сосьедад» Мартин Субименди. Ответный гол был забит на 58-й минуте, отличился полузащитник хозяев Оскар Трехо. На 78-й минуте опорник «Райо» Педро Диас вывел свою команду вперёд. На 80-й минуте счёт сравнял нападающий басков Аркайц Марьескуррена.

«Реал Сосьедад» занимает 11-е место в турнирной таблице с 35 очками в 28 матчах. «Райо Вальекано» располагается на девятой строчке. У команды 37 набранных очков в сезоне.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
Материалы по теме
Талисман «Реала Сосьедад» задержала полиция. Видео
Истории
Талисман «Реала Сосьедад» задержала полиция. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android