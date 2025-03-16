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Глава РПЛ Алаев остался недоволен судейством арбитра Иванова в матче «Спартак» — «Зенит»

Глава РПЛ Алаев остался недоволен судейством арбитра Иванова в матче «Спартак» — «Зенит»
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев остался недоволен судейством арбитра Сергея Иванова в матче 21-го тура чемпионата между «Спартаком» и «Зенитом».

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2'     1:1 Энрике – 83'     2:1 Мартинс – 90+2'    

«Я бы даже сказал не о матче, а об атмосфере на стадионе. Давно мы ждали именно на «Спартаке» такого аншлага. Хотел бы поздравить руководство клуба и болельщиков. Настоящий футбольный матч! Футболисты отдали всё на поле. Спартаку больше повезло. В конце показалось, что офсайд, но разберут. По последнему моменту и по одной жёлтой вопросы к Иванову есть. Кажется, что потерял контроль над игрой, но хорошо, что доиграли. Вопросы есть, но судьи разберутся», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

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