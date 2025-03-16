На матче «Спартак» — «Зенит» присутствовало 40 107 болельщиков

Матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Зенитом» посетили 40 107 зрителей. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Спартак» обыграл «Зенит» в чемпионате России впервые с 2017 года. Оба гола в составе красно-белых забил полузащитник Кристофер Мартинс, у гостей отличился Луис Энрике.

«Спартак» вышел на вторую строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 43 очка. У «Зенита» такое же количество очков и третья строчка из-за результатов личных встреч. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 46 очков.

Чемпионат России ушёл на международную паузу. В следующий раз команды сыграют в конце марта.