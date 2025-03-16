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Глава РПЛ Алаев: жалко, что Вендел не сыграл в матче «Зенита» со «Спартаком»

Глава РПЛ Алаев: жалко, что Вендел не сыграл в матче «Зенита» со «Спартаком»
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался об отсутствии бразильского полузащитника Вендела в матче с московским «Спартаком» (1:2) в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Футболист пропускал матч из-за дисквалификации.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2'     1:1 Энрике – 83'     2:1 Мартинс – 90+2'    

«Крайне неприятный инцидент с Венделом. Любое проявление расизма не красит, но не говорил бы, что у нас есть с ними проблемы. Если говорить о наказании, футболист подался на провокации — такие жесты недопустимы. Что касается наказания «Факела», для меня удивительно. Наверное, у коллег из КДК есть дополнительные материалы. Я бы не сомневался в их работе и профессионализме — знаю, кто там работает. Мне жалко, что Вендел не сыграл в этом матче, но ты должен оставаться профессионалом и соблюдать правила игры», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

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