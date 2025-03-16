«Ювентус» разгромно проиграл «Фиорентине» в 29-м туре Серии А
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Завершился матч 29-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Фиорентина» и «Ювентус». Команды играли на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Микаэлем Фаббри. «Фиорентина» одержала победу со счётом 3:0.
Италия — Серия А . 29-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
3 : 0
Ювентус
Турин
1:0 Госенс – 15' 2:0 Мандрагора – 18' 3:0 Гудмундссон – 53'
Счёт в матче был открыт на 15-й минуте, отличился полузащитник «Фиорентины» Робин Госенс. На 18-й минуте Роландо Мандрагора удвоил преимущество хозяев поля. На 53-й минуте Альберт Гудмундссон довёл счёт до разгромного.
После 29 сыгранных матчей «Фиорентина» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 48 очков. «Ювентус» после 29 игр занимает пятое место, заработав 52 очка. На первой строчке находится «Интер» (61).
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