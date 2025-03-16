Сергей Семак прокомментировал поражение «Зенита» от «Спартака»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение в матче 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).

«Напряжённая игра, «Спартаку» чуть повезло с реализацией моментов. Не лучшая наша игра в плане качества. Не хватило свежести, медленно контролировали мяч. Нужно было быстрее думать и играть. Пропущенным голам способствовали наши ошибки. Обидно проигрывать матч, но ничего не сделаешь», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 43 очка за 21 матч. «Зенит» заработал 43 очка после 21 игры и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 46 очков за аналогичное количество игр.