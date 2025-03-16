Алаев: Карпин давно всё объяснил — не вижу удара по имиджу РПЛ

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о возможных имиджевых потерях РПЛ из-за ухода главного тренера сборной России Валерия Карпина из «Ростова».

«Не вижу тут никакой проблемы из-за ухода Карпина из «Ростова». Карпин давно всё объяснил. Мы это принимаем. Не вижу тут никакого удара по имиджу», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Ростова» 25 февраля текущего года. Команду возглавил испанский специалист Джонатан Альба. Ранее Карпин совмещал тренерскую деятельность в «Ростове» с работой в сборной России.