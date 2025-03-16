Сергей Семак прокомментировал судейство в матче «Спартак» — «Зенит»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал судейство в матче 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2' 1:1 Энрике – 83' 2:1 Мартинс – 90+2'
«Пенальти в первом тайме, как мне кажется, не было. Судья мог удалить Рябчука, по мне, это вторая жёлтая. Что касается офсайда, то тяжело сказать. Из того, что видел я, единственный повтор — похоже, что коленка Мартинса была ближе к воротам», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 43 очка за 21 матч. «Зенит» заработал 43 очка после 21 игры и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 46 очков за аналогичное количество игр.
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