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Глава РПЛ Алаев назвал рекорд Артёма Дзюбы феноменальным

Глава РПЛ Алаев назвал рекорд Артёма Дзюбы феноменальным
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев назвал рекорд 36-летнего нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы феноменальным.

«Я уже говорил, что общался с Артёмом. Таких, как он, мало. Феноменально, что он установил такой рекорд! Мы недооцениваем такие вещи. Что касается решения вызвать его в сборную, это правильно и обоснованно! Если получится побить рекорд, это красивая история! Он неоднозначная личность, но хороший спортсмен. Цифры говорят про него», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Ранее 36-летний нападающий забил свой 234-й гол в профессиональной карьере, став лучшим бомбардиром в истории российского футбола. После этого Дзюба уже успел забить и 235-й гол. На счету прошлого рекордсмена, Александра Кержакова, 233 гола. При этом по голам за сборную России у Кержакова и Дзюбы равенство — по 30 мячей. В случае гола Гренаде или Замбии Артём станет лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

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