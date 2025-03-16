Почётный президент ОКР Жуков: надеюсь, что «Спартак» станет чемпионом в этом сезоне
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Болельщик «Спартака» и почётный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков прокомментировал победу команды над «Зенитом» (2:1) в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги.
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2' 1:1 Энрике – 83' 2:1 Мартинс – 90+2'
«Отличная игра, «Спартак» победил заслуженно. Будем надеяться, что «Спартак» станет чемпионом в этом сезоне, если будет так играть», — передаёт слова Жукова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.
«Спартак» вышел на вторую строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 43 очка. У «Зенита» такое же количество очков и третья строчка из-за результатов личных встреч. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 46 очков.
Чемпионат России ушёл на международную паузу. В следующий раз команды сыграют в конце марта.
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