Почётный президент ОКР Жуков: надеюсь, что «Спартак» станет чемпионом в этом сезоне

Болельщик «Спартака» и почётный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков прокомментировал победу команды над «Зенитом» (2:1) в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Отличная игра, «Спартак» победил заслуженно. Будем надеяться, что «Спартак» станет чемпионом в этом сезоне, если будет так играть», — передаёт слова Жукова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

«Спартак» вышел на вторую строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 43 очка. У «Зенита» такое же количество очков и третья строчка из-за результатов личных встреч. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 46 очков.

Чемпионат России ушёл на международную паузу. В следующий раз команды сыграют в конце марта.