Тренер «Зенита» Семак: выход Соболева? Есть правило бывших, ждали забитых мячей

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал выход нападающего Александра Соболева в матче 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2). Ранее форвард выступал за красно-белых.

«Выход Соболева — это просто. Есть правило бывших. Ждали обострения, забитых мячей. Не получилось.

У нас было два сложных выезда. Медленно двигали мяч. Много ошиблись сегодня. Мы говорили, что этого делать нельзя», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 43 очка за 21 матч. «Зенит» заработал 43 очка после 21 игры и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 46 очков за аналогичное количество игр.